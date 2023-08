POL-HAM: Geplanter kurzfristiger Ausfall der Telefonanlage der Polizei Hamm - Notruf nicht betroffen

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Einbrecher verschaffte sich am Sonntag, 13. August, zwischen 0.30 Uhr und 6.45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus im Dieckmanns Hof. Durch das Aufhebeln einer Tür gelangte der Unbekannte in das Wohnhaus. Hier durchsuchte er mehrere Räume nach Diebesgut. Nach jetzigem Kenntnisstand flüchtete der unbekannte Einbrecher mit Schmuck und Bargeld. Es entstand Sachschaden in ...

