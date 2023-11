Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand - Einsatz von Rettungshubschrauber- PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Brandgeschehens in der Untermühlaustraße in einer Wohnung zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Hintergründe des Brandes sind bislang noch nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauern an. Eine Person wurde durch den Brand verletzt. Zu der Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Ableitung des Verkehrs. Es wird nachberichtet.

