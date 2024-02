Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rotlicht missachtet - Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der Badelandkreuzung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße Ecke Schulenburgallee 22.02.2024, 09.52 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Oebisfelder Straße Ecke Schulenburgallee in Wolfsburg zwischen einem 38 Jahre alten Touran-Fahrer und einer 35-Jährigen ID 4-Fahrerin wurden zwei Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Touran-Fahrer die Linksabbiegerspur der Schulenburgallee in Richtung der sogenannten Badeland-Kreuzung. Kurzfristig wechselte die Fahrspur, um im weiteren verlauf geradeaus weiter zu fahren. Im Bereich der Kreuzung missachtete der 38-Jährige dass Rotlicht der Ampel und kollidierte frontal mit der ID 4- Fahrerin, die vom Allerpark kommend nach links in die Oebisfelder Straße abbog. Dabei wurde der Touran gegen einen an der Ampel Oebisfelder Straße in Richtung Vorsfelde haltenden VW Fox geschleudert.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Touran-Fahrer und die 35-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Die ebenfalls im Fahrzeug sitzende 4 Jahre alte Tochter der ID 4- Fahrerin wurde vorsorglich im Rettungswagen untersucht, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Die 55-Jährige Fox-Fahrerin wurde dabei nicht verletzt.

An dem Touran und ID 4 entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Linksabiegerspur der Oebisfelder Straße in Richtung Schulenburgallee für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

