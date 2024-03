Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

"Jugendschutz muss besser beachtet werden" - Polizei und Ordnungsamt bringen etliche Verstöße nach Testkäufen zur Anzeige

Mit einem empfindlichen Bußgeld müssen mehrere Verkäuferinnen und Verkäufer rechnen, nachdem Polizei und Ordnungsamt am Freitagnachmittag sogenannte Testkäufe bei insgesamt zehn Verkaufsstellen für Tabakwaren und Alkohol im Stadtgebiet durchgeführt haben. Dabei wurden drei Jugendliche als Testkäufer eingesetzt, um die jugendschutzrechtlichen Bestimmungen, auch in Bezug auf Glücksspiel, zu überwachen. In vier Fällen haben die Jugendlichen Alkohol oder Zigaretten erhalten, bei zwei weiteren Geschäften stoppte das Personal den Verkauf erst nach Beendigung des Kassiervorgangs. Zu einer Rauchergaststätte, die auch Glücksspielautomaten bereitstellt, erhielten die Jugendlichen ungehindert Zutritt. An allen anderen Verkaufsstellen wurden ihnen die Waren nach einer Ausweiskontrolle nicht ausgehändigt. Das Ordnungsamt zog nach den Testkäufen eine ernüchternde Bilanz. "Zwar achten viele Läden strikt auf Jugendschutz, dort gab es auch Lob durch Polizei und Ordnungsamt. Aber es gibt nach wie vor zu viele Geschäfte, die dieses wichtige Thema offenbar nicht ernst nehmen und bedenkenlos an Jugendliche Zigaretten und Alkohol herausgeben oder sie an Spielautomaten lassen. Der Jugendschutz muss deutlich besser beachtet werden", so die Stadt Ravensburg in ihrer Mitteilung. Die Kontrollen sollen deshalb auch weiterhin engmaschig stattfinden. Informationen rund um die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes erhalten Sie beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg unter Tel. 0751/803-1042 oder auf www.ppravensburg.polizei-bw.de/praevention/ und www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/junge-leute/ sowie www.polizeifuerdich.de/worum-gehts-hier/deine-rechte-und-pflichten/.

Ravensburg

Mann durch bislang unbekannten Täter bei Angriff verletzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag kurz vor 21 Uhr in der Grüner-Turm-Straße einen 21-Jährigen mit einem scharfkantigen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt. Das Opfer befand sich zu diesem Zeitpunkt vor einem Imbissladen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg zufolge soll sich der Unbekannte dem 21-Jährigen von hinten genähert, diesen bedroht und auf ihn eingestochen haben. Im Anschluss suchte der Täter das Weite. Trotz einer sofortigen Fahndung durch die Polizei, bei der unter anderem die Polizeihundeführerstaffel, mehrere Streifenwagenbesatzungen aus Ravensburg und Weingarten sowie der Kriminaldauerdienst eingesetzt waren, konnte der Täter nicht mehr gefasst werden. Das Opfer erlitt durch den Stich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige wird als 180 cm groß und schlank beschrieben. Er soll zur Tatzeit dunkel gekleidet und womöglich maskiert gewesen sein. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Ravensburg

Unbekannte zünden Mülltonnen an

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Hans-Mantz-Straßedrei nebeneinanderstehende Mülltonnen in Brand gesetzt. Dabei wurde auch eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. An dieser entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die durch einen Zeugen gegen 3.20 Uhr entdeckten Flammen wurden durch die Ravensburger Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht, sodass keine Gefahr für Anwohner entstand. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet unter der Rufnummer 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat.

Ravensburg

Raser begeht mehrere Verstöße

Ein Autofahrer hatte es am Sonntag zur Mittagszeit offenbar sehr eilig. Gleich mehrere Zeugen meldeten über Notruf, dass der Mann gegen 12.45 Uhr mit seinem blauen BMW äußerst rücksichtslos im Ravensburger Stadtgebiet unterwegs war. So soll er mehrere rote Ampeln missachtet, vielfach gefährlich überholt haben und deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h gefahren sein. Laut eines Zeugen wurde mindestens ein Fußgänger direkt gefährdet. Als der Raser anhielt und ausstieg, wurde er von einer Streife des Polizeireviers Ravensburg kontrolliert. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten und kann zudem mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Zeugen und Personen sowie der bislang unbekannte Fußgänger, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Rufnummer 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Unaufmerksamkeit führt zu Verkehrsunfall

Rund 15.000 Euro Schaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntag gegen 15.40 Uhr in der Gartenstraße ereignet hat. Bisherigen Ermittlungen zu Folge verlangsamte ein 22-jähriger Kia-Fahrer verkehrsbedingt, woraufhin ein 53-jähriger Peugeot-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mutmaßlich aus Unachtsamkeit dem Kia auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass einer der Fahrer sein Fahrzeug nicht rechtzeitig einer Hauptuntersuchung vorgeführt hat, weshalb er nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen muss.

Ravensburg

Trunkenheitsfahrt endet mit Führerscheinverlust

Mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft muss eine 44-Jährige rechnen, nachdem sie am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Einer Verkehrsteilnehmerin war aufgefallen, dass die Frau mit ihrem Pkw zeitweise die Ravensburger Innenstadt ohne eingeschaltetes Licht befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten bei der Frau Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab über ein Promille und die 44-Jährige musste die Streife zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Frau musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Wangen im Allgäu

Im Rausch auf der Autobahn unterwegs

Ein 27-Jähriger muss nicht nur strafrechtliche, sondern auch führerscheinrechtliche Sanktionen befürchten, nachdem er am Sonntag gegen 18 Uhr auf der A 96 in Richtung München unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs war. Der Fahrer war mit seinem Mercedes Sprinter mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen. Als das Fahrzeug von Beamten der Autobahnpolizei festgestellt wurde, hatte sich die auffällige Fahrweise nicht verändert und der Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 27-Jährigen Alkohol riechen, was durch einen Vortest mit knapp 1,5 Promille bestätigt wurde. Des Weiteren konnten die Polizisten Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen, wobei ein Test auf Betäubungsmittel ebenfalls positiv ausfiel. Der Mann musste die Streife in eine Klinik zur Blutentnahme begleiten. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und er muss nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Leutkirch

Täter nach mehreren Pkw-Aufbrüchen festgenommen

Die Polizei hat am späten Sonntagabend einen Tatverdächtigen festgenommen, der augenscheinlich auf Beutezug war. Ein Zeuge meldete, dass ein mit einer Sturmhaube gekleideter Fahrradfahrer mit einer Taschenlampe in geparkte Autos leuchten würde. Auf Grund dessen leitete die Leutkircher Polizei sofort Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf eine Streife den 25-jährigen Tatverdächtigen in der Innenstadt feststellte. Der Mann flüchtete zunächst, konnte aber im Laufe der Verfolgung im Öschweg festgenommen werden. Da bei dessen Durchsuchung Einbruchswerkezug, zwei Messer und eine Schreckschusspistole aufgefunden wurden, muss sich der 25-Jährige wegen des versuchten Diebstahls mit Waffen verantworten. Hinzu kommt, dass bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung Diebesgut aufgefunden werden konnte, das vergangene Woche im Rahmen von Pkw-Aufbrüchen auf den Parkplätzen im Schulzentrum entwendet wurde. Ob weitere Einbrüche auf das Konto des 25-Jährigen gehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Leutkirch

Trotz Fahrerlaubnisentzug gefahren

Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, ist ein 33-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug in der Poststraße unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife stellte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fest, dass der Mann seinen Führerschein Ende letzten Jahres abgeben musste. Die Schlüssel des Fahrzeuges wurden durch die Polizei beschlagnahmt, zudem gelangt der 33-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

