Polizei Gütersloh

POL-GT: Sternfahrt der Traktoren beendet

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Die angekündigte Versammlung in Form einer Sternfahrt ist beendet. Schätzungsweise waren in der Spitze ca. 800 landwirtschaftliche Fahrzeuge aus neun Kommunen des Kreises Gütersloh ab den späten Vormittagsstunden unterwegs, um auf den Stadtring in Gütersloh zu fahren.

Wie bereits angekündigt, kam es in Gütersloh bis in den späteren Nachmittag zu erheblichen Verkehrsstörungen ohne gezielte Blockaden.

Die Aufzüge selbst sind weitestgehend wie zuvor kooperiert verlaufen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, da Versammlungsteilnehmer aus Bokel sich in den frühen Morgenstunden entgegen der vorherigen Absprachen auf den Weg nach Rietberg machten. Ursprünglich war zu der Zeit in Bokel eine Kundgebung angemeldet worden.

