POL-GT: Verkehrsunfall auf der Versmolder Straße

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - Zusätzlich zu den am Vormittag veröffentlichen Sperrpunkten, wird auch die B61 in Höhe der Kahlertstraße (Gütersloh) durch die Polizei gesperrt. Bei den Sperrpunkten handelt es sich um Kreuzungen und Einmündungen, an denen die Polizei den Verkehr regeln und für die Aufzüge zeitweise sperren wird. Bitte umfahren Sie die Bereiche. Die Karte mit den Sperrungen ist hier ...

mehr