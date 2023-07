Feuerwehr München

FW-M: Bewusstlos in der Brandwohnung (Maxvorstadt)

München (ots)

Samstag, 15. Juli 2023, 12.20 Uhr

Amalienstraße

Bei einem Wohnungsbrand haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen 79-Jährigen bewusstlos aus der Wohnung gerettet.

Ein Anwohner hörte einen Rauchwarnmelder aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Amalienstraße. Als er der Sache nachging, roch er auch etwas Brandrauch und rief daraufhin den Notruf. Vorbildlich wartete er am Hauseingang, um die Feuerwehr einzuweisen. Hier teilte er auch mit, dass vermutlich noch der Bewohner in der Wohnung sei.

So konnten die Einsatzkräfte zügig in die Brandwohnung gehen und fanden den 79-Jährigen bewusstlos in seiner Wohnung liegen. Sofort nach der Rettung übernahmen ein Notarztteam und Rettungsdienstpersonal den verletzten Mann und versorgten ihn. Er wurde danach in ein Münchner Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert.

Der Brand in der Wohnung konnte schnell gelöscht und auch die entstandene Verrauchung schnell beseitigt werden.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen keine Erkenntnisse vor.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

