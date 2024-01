POL-GT: Brand eines Lkw-Reifens an der Fürst-Bentheim-Straße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag auf Samstag (05.01., 16.30 Uhr - 06.01., 16.15 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten an der Schulstraße verschafft. Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch ...

