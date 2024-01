Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen gesucht nach Auseinandersetzung auf Schulparkplatz

Gütersloh (ots)

Werther/ Westf. (MK) - Am Freitagabend (05.01., 22.00 Uhr) wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung auf dem Parkplatz einer Schule an der Weststraße/ Meyerfeld informiert. Den Erkenntnissen zufolge wurde ein 43-jähriger Bielefelder von einer vierköpfigen Gruppe bislang unbekannter junger Männer verbal bedroht. Im Zuge der Bedrohung forderte der Hauptredner auch die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf konnte der 43-Jährige dann in sein Auto steigen, den Parkplatz verlassen und die Polizei informieren. Die Gruppe flüchtete derweil ohne Tatbeute in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung war der Hauptredner zwischen 20 - 25 Jahre alt und etwa 1,85 - 1,90 Meter groß. Er hatte ein südländisches Aussehen, war dunkel gekleidet und sprach hochdeutsch. Die restlichen drei Personen konnten nicht näher beschrieben werden. Sie trugen teilweise Schals vor dem Gesicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen auf dem Parkplatz machen oder hat rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die vierköpfige Gruppe geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell