Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Entwendung eines Wohnmobils

St. Ingbert (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 19.04.2023 auf Donnerstag, den 20.04.2023, kam es in der Neugasse in 66386 St. Ingbert zum Diebstahl eines Wohnmobils. Unbekannte Täter hatten das verschlossene Fahrzeug auf bislang noch ungeklärte Art und Weise vom frei zugänglichen Privatgelände des Geschädigten entwendet. Bei dem Wohnmobil handelte es sich um ein dunkelgraues Modell der Marke Fiat. Der Zeitwert beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel.: 06894-1090, in Verbindung zu setzen.

