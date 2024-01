Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall im Kreisverkehr Holter Straße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Samstagnachmittag (06.01., 16.20 Uhr) ereignete sich im Kreisverkehr der Holter Straße ein Unfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Pedelecfahrer. Zuvor befuhr eine 79-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem VW die Holter Straße in Richtung Schloß Holte. Nachdem die VW-Fahrerin in den Kreisverkehr einfuhr, beabsichtigte sie die Holter Straße weiter in Richtung Schloß Holte zu fahren. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Mann aus Schloß Holter-Stukenbrock mit einem Pedelec den Schutzstreifen des Kreisverkehrs aus Richtung Rathaus kommend. In der Folge kam es zur Kollision, bei welcher der 29-Jährige zu Sturz kam.

Der verständigte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell