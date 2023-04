Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Von-Galen-Straße/ Versuchter Diebstahl vom Friedhof

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, die Bronzestatue von einem Grab am Friedhof in Osterwick zu entwenden. Das gelang nicht. Jedoch entstand Sachschaden. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Sonntag (02.04.23) und 16.30 Uhr am Montag (03.04.23). Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, Anzeige in den Dienststellen der Polizei oder online zu erstatten. Letzteres ist möglich unter internetwache.polizei.nrw. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell