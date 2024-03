Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auf Pkw eingeschlagen

Auf einen Pkw hat ein Unbekannter am Donnerstagabend zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße eingeschlagen. Hierbei splitterte der Lack an der Motorhaube ab, der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Unbekannten liegen bislang nicht vor, weshalb das Polizeirevier Sigmaringen nach Zeugen zur Tat sucht und diese bittet, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Mit altem Versicherungskennzeichen unterwegs

Wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 28-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann war am Montagmorgen mit seinem Roller in der Josef-Bautz-Straße unterwegs und hatte dabei an seinem Zweirad ein altes, nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Nachdem er von den Beamten kontrolliert wurde, durfte er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Saulgau

Kupferkabel gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und Montagmorgen im Glockeneichweg auf dem Grundstück des Städtischen Bauhofs zwei etwa 25 bis 40 Meter lange Kupferkabel abgeschnitten und gestohlen. Der Wert der beiden Kabel, die zu einem Baukran und einem Verteilerkasten führten, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf die Unbekannten.

Bad Saulgau

E-Bike aus Gartenhütte gestohlen

Ein E-Bike im Wert von etwa 3.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einer Gartenhütte in der Dr.-Josef-Drescher-Straße gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Privatgrundstück, brachen die Flügeltüre der Hütte auf und dürften das separate abgeschlossene Fahrrad anschließend davongetragen haben. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Arbeitsunfall

Bei Arbeiten für einen Brunnenschacht auf einem Firmengelände in der Straße "Schlehenrain" ist am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr Erdreich ins Rutschen geraten und hat einen 55 Jahre alten Arbeiter etwa hüfthoch verschüttet. Der Mann konnte durch Arbeiter und Rettungskräfte zügig aus der etwa zwei bis drei Meter tiefen Baugrube befreit werden, er blieb unverletzt.

