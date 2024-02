Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Verkehrsgefährdung

Altrip (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, fuhren eine 46-Jährige und ein 39-Jähriger nacheinander mit ihren PKW die Bezirkstraße in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der dortigen Tankstelle sei es zu wechselseitigen Verkehrsgefährdungen gekommen. Diesbezüglich widersprechen sich die Angaben der Beteiligten. Am PKW des 39-Jährigen sei durch ein Ausweichen in den Grünstreifen ein Schaden von etwa 300 Euro am Fahrzeugreifen entstanden. Hinweise zum Tatgeschehen bitte telefonisch unter der 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

