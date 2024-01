Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in der Klipfelsau

Speyer (ots)

Am Dienstag, dem 30.01.2024 gegen 22:20 Uhr verursachte eine 60-Jährige Autofahrerin einen Sachschaden an einem Verkehrszeichen in der Klipfelsau und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Dies konnten zwei aufmerksame Unfallzeugen beobachten, welche die Polizei verständigten. Diese konnte die Fahrerin in der Folge einer Verkehrskontrolle unterziehen und somit die Personalien feststellen. Der Sachschaden am beschädigten Verkehrszeichen wird auf ca. 400EUR geschätzt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

