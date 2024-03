Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Aufgrund Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen

Mit sowohl führerscheinrechtlichen, als auch strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 61-jähriger Opel-Fahrer rechnen, nachdem er am Montag gegen 16.20 Uhr alleinbeteiligt von der L 260 zwischen Leutkirch und Ottmannshofen abkam. Eigenen Angaben zu Folge geriet der Mann mit seinem Wagen aufgrund von Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden am Opel wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Seinen Führerschein musste der 61-Jährige an Ort und Stelle abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Körperverletzung nach Ladendiebstahl

Nach einem vorausgegangenen Ladendiebstahl im Gänsbühl-Center kam es am Montag kurz nach 19 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem Ladendieb, einem Ladendetektiv und einem Mitarbeiter. Ein 27-Jähriger wurde durch den Ladendetektiv beim Diebstahl ertappt und flüchtete aus dem Geschäft. Ein Mitarbeiter verfolgte den Dieb auf seiner Flucht und konnte diesen noch im Gebäude festhalten. Die beiden Männer fixierten den Dieb am Boden, wo es zum Gerangel und Schlagabtausch kam, und übergaben ihn im Anschluss einer alarmierten Polizeistreife. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Ravensburg

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Freitag und Montag hat in der Gartenstraße ein unbekannter Täter den Mercedes einer 65-Jährigen erheblich beschädigt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursachte der Unbekannte an der Fahrerseite des Fahrzeugs Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Hinweise zum Täter oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Bodnegg

Traktor-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, sie sich am Montag gegen 9.15 Uhr zwischen Tettnang und Bodnegg ereignet hat, wobei der linke Außenspiegel eines Lkw beschädigt wurde. Der Fahrer des Lkw befuhr die L 326 in Richtung Bodnegg, als dessen Angaben zufolge ein entgegenkommender Traktor-Lenker auf Höhe "Langacker" zu weit auf seiner Fahrbahnseite nach links gekommen sein soll. Dabei sollen sich die Ladung auf dem Anhänger der landwirtschaftlichen Zugmaschine, die ebenfalls aus einem Traktor bestand, und der Außenspiegel des Lkw berührt haben. Bei dem aufgeladenen Traktor dürfte vermutlich ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt sein. Der Fahrer fuhr daraufhin, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, weiter in Richtung Tettnang. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Gespann unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr an einem VW Golf hinterlassen, der auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge prallte mutmaßlich der Fahrer eines roten Pkw beim rückwärts Ausparken gegen den Golf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Fahrraddiebstahl aus Garage

Aus einer verschlossenen Garage in der Gertrud-Luckner-Straße wurde mutmaßlich am Montag durch einen unbekannten Täter ein E-Bike im Wert von rund 4.000 Euro entwendet. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Täter Zugang zur verschlossenen Garage und stahl das silberne E-Bike der Marke Husqvarna MC5 Mountain Cross. Auch in der St.-Konrad-Straße kam mutmaßlich zur selben Zeit ein dunkelgrünes Pedelec der Marke "Advanced Trekking" aus einem Fahrradabstellraum abhanden. Die näheren Umstände sind zurzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten, welches Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der E-Bikes unter Tel.: 0751/803-6666 entgegennimmt.

Wangen im Allgäu

Verkehrsüberwachung mit Geschwindigkeitsmessanlage

In einem siebentägigen Zeitraum hat die Verkehrspolizei auf der A 96 einen sogenannten Enforcement-Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzt. Im Bereich des Herfatzer Tunnels, welcher auf 100 km/h für Pkw und auf 80 km/h für größere Fahrzeuge reglementiert ist, haben die Beamten knapp 3.000 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Der Höchstwert lag bei 195 km/h, der Fahrer muss nun mit einem mehrmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einer hohen Geldbuße rechnen. Auch die übrigen Fahrer müssen mit teils hohen Bußgeldern sowie vereinzelt mit mehrwöchigen Fahrverboten rechnen.

