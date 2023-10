FW-M: Audi parkt auf Opel (Bogenhausen)

München (ots) - Freitag, 20. Oktober 2023, 8.25 Uhr Danklstraße Am Freitagmorgen ist ein 3-jähriges Kind in einem automatischen Parkhaus in der Danklstraße eingeschlossen worden. Die Feuerwehr konnte es unverletzt befreien. Während die Eltern Gepäck aus ihrem Auto ausluden, setzte sich aus ungeklärter Ursache der automatische Fahrzeug-Fahrstuhl in Bewegung und parkte den Pkw samt Kind im Kindersitz im ersten ...

