POL-NE: Schützenfest endet mit blutiger Nase für 23-Jährigen

Korschenbroich (ots) - Am Montag (26.06.) kam es, gegen 17:00 Uhr, zu einem Auffahrunfall auf der Willicher Straße in Korschenbroich. Zwei Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Willich unterwegs und kamen an einer roten Ampel an der Kreuzung L 382 / Raderbroich zum Stehen. Als diese auf grün umsprang, kam es zu einem Auffahrunfall. Eine 50-jährige Mitfahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ...

mehr