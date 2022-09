Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Wattenheim (ots)

Am Sonntag, 04.09.2022 kurz nach 19:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger mit seinem Fahrrad die K32 von Wattenheim kommend in Fahrtrichtung Altleiningen. Im Verlauf der Strecke kam der Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen im Gesichts-, Schulter- und Beinbereich zu. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Ein plötzlicher Defekt am Fahrrad kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt (Tel: 06359/93120) in Verbindung zu setzen.

