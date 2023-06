Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger rufen bei Seniorinnen an

Bild-Infos

Download

Dormagen / Meerbusch (ots)

Eine 75 Jahre alte Frau aus Dormagen und eine 80 Jahre alte Frau aus Meerbusch haben am Montagnachmittag (26.06.) einen Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten.

Die gleichlautende Masche der Täter in beiden Fällen: Die Frauen sollten eine hohe Kautionssumme zahlen und Wertsachen hinterlegen, da eine ihnen nahestehende Person einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe.

Vermutlich um dem Vorgang die notwendige Glaubwürdigkeit zu verleihen, wurde ein Treffpunkt in der Nähe des Amtsgerichts in Düsseldorf genannt. Zu einer Übergabe von Bargeld und Wertsachen kam es in beiden Fällen glücklicherweise nicht.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das Kriminalkommissariat 12 in Neuss übernommen.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell