Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Person in psychischem Ausnahmezustand verletzt Polizeibeamte

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung muss sich ein 27-Jähriger verantworten, nachdem er am Montag einen Polizisten angegriffen und verletzt sowie mehrere Beamte beleidigt hat. Besorgte Anwohner meldeten gegen 20 Uhr über Notruf eine randalierende Person in der Mühlbruckstraße, welche sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Da der 27-Jährige sich gegenüber den Polizisten sehr aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich massiv. Im Zuge dessen wurde einer der eingesetzten Polizisten so verletzt, dass er seinen Dienst vorzeitig beenden musste. Des Weiteren beleidigte der 27-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten mit derben Ausdrücken, weshalb er nun mit mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg rechnen muss.

Ravensburg / Wangen im Allgäu

Ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs

Zwei Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Dienstag ohne gültigen Versicherungsschutz an ihren E-Scootern jeweils im Stadtgebiet unterwegs waren. Sowohl eine 41-Jährige aus Ravensburg, als auch ein 30-Jähriger aus Wangen wurden von Polizisten angehalten, da das Versicherungskennzeichen an ihren E-Scootern seit dem 29.02 dieses Jahres abgelaufen und somit der Versicherungsschutz erloschen war. Beide Fahrer hätten ein Kennzeichen aus dem aktuellen Jahr 2024 benötigt und mussten deshalb ihre Fahrzeuge nach Hause schieben. Ihnen droht nun jeweils eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Kundenparkplatz in der Karl-Hirnbein-Straße ereignete sich im Laufe des Montags eine Verkehrsunfallflucht mit rund 1.000 Euro Schaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte zwischen 8 und 16 Uhr gegen das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Ford. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Argenbühl

Unfallverursacher flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in der Straße "Oberisnyberg" einen Sachschaden mit rund 1.000 Euro verursacht. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge dürfte der Unbekannte beim rückwärts Ausparken mit seiner Anhängerkupplung gegen das Heck des Ford geprallt sein. Hinweise zum möglichen Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Kißlegg

Einfahren auf die Straße misslingt

6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, welcher sich am Dienstag gegen 14.40 Uhr in der Raiffeisenstraße auf Höhe der dortigen Tankstelle ereignet hat. Ein 61-Jähriger verließ mit seinem Fiat das Tankstellengelände und wollte nach links in die Raiffeisenstraße einbiegen, als er einen herannahenden 24-jährigen Audi-Lenker übersah. Trotz eines Ausweichmanövers des Audi-Fahrers konnte dieser den Zusammenstoß nicht verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und beide Fahrer konnten ihre Fahrt anschließend fortsetzen.

Kißlegg

Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf der L 265

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der L 265 am Dienstagmorgen (wir berichteten), sucht die Polizei nun nach Zeugen. Neuesten Erkenntnissen zu Folge waren weitere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker überholte offenbar unmittelbar vor dem Zusammenstoß einen Lkw. Der 29-jährige Unfallverursacher überholte den Lkw danach ebenfalls und prallte im Anschluss mit einer Entgegenkommenden zusammen. Die Verkehrspolizei bittet daher um Hinweise zu dem bislang unbekannten Pkw-Lenker sowie dem Lkw-Fahrer, von denen sie sich weitere Angaben zum Unfallhergang erhofft, unter Tel. 07563/9099-0.

Leutkirch im Allgäu

Mann wird durch Unbekannte erpresst - Polizei warnt

Der sogenannten "Sextortion"-Masche ist ein 45-Jähriger in der vergangenen Woche zum Opfer gefallen. Der Mann kam über soziale Netzwerke mit den unbekannten Tätern in Kontakt. Die angeblich weibliche Täterin verabredete sich mit dem Mann zu einem romantischen Treffen, forderte jedoch hierfür im Vorfeld mehrere hundert Euro in Form von Gutscheinkarten. Nachdem der Mann gutgläubig die Codes der Gutscheinkarten übermittelt hatte, folgte aber kein Treffen, sondern eine weitere Forderung sowie die damit verbundene Drohung, durch den Chat erlangte Nacktbilder des Mannes zu verbreiten. Der 45-Jährige beendete hierauf den Kontakt zu der vermeintlichen Frau und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Erpressung und warnen eindringlich davor, intime Bilder an Fremde zu übersenden. Sollten Sie dennoch Opfer dieser Erpressungs-Masche geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Leutkirch im Allgäu

Getunter Lkw auf A 96 unterwegs

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen, nachdem Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag gegen 16 Uhr an seiner Sattelzugmaschine technische Veränderungen festgestellt haben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ausländer die Software des Motorsteuergeräts so verändert hatte, dass die Zugmaschine eine nicht unerhebliche Leistungssteigerung erfuhr. Außerdem wurde an dem Scania in dem Zusammenhang die Abgasanlage manipuliert. Der 58-Jährige musste die Polizisten daraufhin zu einer Fachwerkstatt begleiten, bei welcher ein Sachverständiger das Fahrzeug begutachtete. Nachdem die Sattelzugmaschine wieder in den Ursprungszustand versetzt worden war und der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer tausend Euro hinterlegt hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Aichstetten

Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Straße "Am Lauerbühl" eingebrochen. Zunächst versuchte der unbekannte Täter, über eine Tür ins Gebäude zu gelangen, was allerdings scheiterte. Daraufhin verschaffte er sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Büroräumen der Bäckerei. Dort entwendete der Unbekannte Bargeld und durchsuchte die Räumlichkeiten. Der genaue Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, insbesondere im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 3 Uhr, unter Tel. 07561/8488-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell