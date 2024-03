Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Randaliert und gegen Gebäude uriniert - Bußgeld und Platzverweis die Folge

Mit einem Bußgeld müssen drei Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren rechnen, die am Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße Flaschen umhergeworfen, Mülltonnen umgetreten und gegen ein Gebäude uriniert haben. Ein Zeuge beobachtete das Trio und verständigte die Polizei. Den Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen, zudem werden entsprechende Anzeigen an die Bußgeldstelle gefertigt. Nachdem zwei der Männer kurze Zeit später erneut von einer Polizeistreife in dem Bereich angetroffen wurden, müssen diese mit einer weiteren Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Missachtung des Platzverweises rechnen.

Pfullendorf

Müllgroßbehälter geraten in Brand

Zwei Müllgroßbehälter für "gelbe Säcke" sind am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße "Am Stadtweiher" in Brand geraten. Die Flammen konnten durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sowie die örtliche Feuerwehr schnell gelöscht werden, der entstandene Sachschaden fiel gering aus. Unklar ist bislang, weshalb die Mülltonnen in Brand gerieten. Derzeit schließen die Ermittler nicht aus, dass diese von einem Unbekannten in Brand gesetzt wurden. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Pfullendorf

Unbekannte pöbelt Frau auf Parkplatz an

Wegen versuchter Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen eine bislang unbekannte Frau, die am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Paul-Heilig-Straße eine andere Frau angepöbelt haben soll. Die etwa 30- bis 40-Jährige suchte gegen 10.30 Uhr offensichtlich bewusst die Konfrontation mit der Geschädigten und soll Boxbewegungen in ihre Richtung angedeutet haben. Die Unbekannte wird als etwa 170 bis 180cm groß, korpulent und mit zusammengebundenen roten Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug sie ein graues T-Shirt sowie eine Blue-Jeans, weiße Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau / Herbertingen

Polizei sucht nach gefährlichem Überholmanöver Zeugen

Ziemlich eilig hatte es am Dienstagnachmittag offensichtlich der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Kleinbusses (VW Bus oder Mercedes Vito), der gegen 17.30 Uhr auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen zu gefährlichen Überholmanövern angesetzt hat. Auf Höhe Mieterkingen musste ein BMW-Fahrer eigenen Abgaben zufolge stark abbremsen und nach rechts bis zur Leitplanke ausweichen, um eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Überholenden zu verhindern. Nach dem gefährlichen Manöver soll der Unbekannte direkt wieder zum Überholen angesetzt haben. Verkehrsteilnehmer, die Hinweise auf den Fahrer des Kleinbusses geben können oder durch dessen Fahrverhalten ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Gegen den Unbekannten wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Bad Saulgau

Nach Drift-Übungen auf Golfplatz - Verursacher ermittelt

Nachdem in der Nacht von 21.12. auf 22.12. ein bislang Unbekannter Drift-Übungen auf dem Gelände des Golfplatzes durchgeführt und dabei den Rasen erheblich beschädigt hatte, konnten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau zwischenzeitlich den Verursacher ermitteln. Mehrere Strafanzeigen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, Versicherungsbetrugs und versuchter Strafvereitelung sind die Folge. Nachdem Ende Dezember der Halter eines Mini nachträglich einen vermeintlichen Wildunfall zwischen Hoßkirch und Eichstegen auf dem Polizeirevier melden wollte, wurden die Ermittler schnell stutzig und hegten Zweifel an dem geschilderten Wildunfall, bei dem sich der Wagen auch überschlagen hätte. Aufgrund der korrespondierenden Schäden und gesicherter Spuren auf dem Golfplatz konnten die Beamten schließlich nachweisen, dass der Mini nach Fahrübungen auf dem Rasenplatz ins Rutschen geriet und sich in einer Sandbank überschlug. Danach verständigte der 22 Jahre alte Fahrer mit seinem Beifahrer einen Bekannten, der den Wagen abschleppte. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu. Den Beifahrer sowie den Bekannten, die zum Unfall bei ihren Vernehmungen ebenfalls falsche Angaben gemacht hatten, erwarten Strafanzeigen wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung. Zudem wird auch gegen den Fahrzeughalter strafrechtlich ermittelt. Er hatte bei der Versicherung zunächst sich selbst als Fahrer während des vermeintlichen Wildunfalls angegeben. Offensichtlich, weil der 22-Jährige mit dem Wagen nicht versichert war.

