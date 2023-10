Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen PKW und Pedelec

Speyer (ots)

Am 11.10.2023 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Radweg neben der Landauer Straße in Fahrtrichtung Speyer. Eine 63-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Abfahrt der B39 in Fahrtrichtung Speyer. An der Einmündung der Abfahrt B39 in die Landauer Straße kreuzte die Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg von links kommend unter Missachtung der Vorfahrt die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin bemerkte die von links kommende Frau zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Radfahrerin stürzte und musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro

