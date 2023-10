Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am 11.10.2023 gegen 13.50 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße, wie eine 52-jährige Frau Lebensmittel aus dem Regal nahm und in ihre mitgeführte Tasche steckte. Bei der Durchsuchung der Tasche wurden vier weitere Kleidungsstücke mit Etiketten festgestellt, die aus einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt stammten. Eine herbeigerufene Mitarbeiterin bestätigte den Fehlbestand im Geschäft und nahm die Kleidungsstücke in Empfang. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände betrug 194 EUR.

