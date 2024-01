Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Bernstadt - Unfall durch Glätte

Am Dienstag kam ein Autofahrer bei Bernstadt von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Gegen 05.15 Uhr fuhr ein 63-Jähriger von Westerstetten in Richtung Bernstadt. Das Fahrzeug geriet aufgrund der Glätte ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der VW schlug hierbei auf einen Baum auf. Das Fahrzeug kam nach mehrmaligen Drehen in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden.

