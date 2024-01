Ulm (ots) - Gegen 11 Uhr überprüfte eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Laupheim den Iveco in der Schemmerberger Straße. Denn dort war ein 63-Jähriger unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle des Lkw ergab sich der Verdacht auf gravierende Mängel. An beiden Vorderreifen waren an der Reifenseitenwand ...

mehr