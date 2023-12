Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: B 314 durch festgefahrenen Sattelzug blockiert - anderer Sattelzug bleibt im Wald stecken

Freiburg (ots)

Für ca. eineinhalb Stunden war am Mittwoch, 20.12.2023, die B 314 bei Lauchringen in Höhe des Eichwaldparkplatzes wegen eines festgefahrenen Sattelzuges blockiert. Gegen 13:30 Uhr war der 42 Jahre alte Fahrer mit der Sattelzugmaschine beim Wenden in den Grünstreifen geraten und stecken geblieben. Der Auflieger stand quer über die gesamte Fahrbahn, so dass kein Durchkommen war. Mit Hilfe eines Abschleppunternehmens konnte der Sattelzug wieder flottgemacht werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Diese umgehen wollte der 66 Jahre alte Fahrer eines Kipp-Sattelzuges. Deshalb setzte er seine Fahrt über Waldwege fort. Allerdings blieb er an einer Steigung hängen. Der Sattelzug rollte unkontrolliert zurück und stellte sich ebenfalls quer. Auch hier musste der Abschlepper helfen. Nach fünf Stunden stand dieser wieder auf Asphalt. Seinen Humor verlor der Fahrer trotz dieser Umstände nicht. Als ihn die Polizei fragte, was er denn mit dem Sattelzug im Wald suche, entgegnete er "Pilze". Bleibt zu hoffen, dass ihm das Lachen aufgrund der zu erwartenden Bergungskosten nicht vergeht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell