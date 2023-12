Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Vereinsheim - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 20.12.2023, ist in ein Vereinsheim in der Rheinuferstraße in Bad Säckingen eingebrochen worden. Am und im Gebäude wurde mehrere verschlossene Türen aufgehebelt. Der oder die Einbrecher stahlen Bargeld, überwiegend Münzgeld, in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07761 934-0).

