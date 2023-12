Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall - Fahrerin mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.12.2023, gegen 18:00 Uhr, war in Bad Säckingen eine an einem Auffahrunfall beteiligte Autofahrerin mutmaßlich alkoholisiert. Die 45-jährige Frau war mit ihrem Hyundai auf der B 34 einem nach links abbiegenden, vorausfahrenden BMW aufgefahren. Beide Autos wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme fiel die Alkoholisierung der Hyundai-Fahrerin auf. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab knapp 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde bei der Hyundai-Fahrerin erhoben, ihr Führerschein beschlagnahmt.

