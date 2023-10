Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am 03.10.2023 gegen 05:30 Uhr ereignete sich auf der L28 kurz vor Ueckermünde ein Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer mit vier weiteren Insassen auf der L28 von der B109 kommend in Fahrtrichtung Ueckermünde. Hierbei kam der Fahrzeugführer mit dem Transporter Mercedes-Benz aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr zunächst ca. 100 Meter Bankette und kollidierte dabei mit mehreren Jungbäumen, bis das Fahrzeug an diesen zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer sowie alle vier Insassen (im Alter von 17 bis 18 Jahren, deutsche Staatsangehörige) verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Drei von ihnen wurden mittels Rettungswagen und ein Insasse wurde privat zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der Kraftfahrer verblieb zunächst am Unfallort. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

