POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

PHR Greifswald (ots) - Am 01.10.2023 wurde der Polizei gegen 09:30 Uhr ein Einbruch in das Schulgebäude in der Hans - Beimler - Str. in Greifswald gemeldet. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen sind unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster eingedrungen. Es wurden in der Schule Türen geöffnet und Schränke durchwühlt. Es ist ein Sachschaden von 500,- Euro entstanden. Der Kriminaldauerdienst der ...

mehr