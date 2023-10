Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gestohlenes Wohnmobil festgestellt- Fahrer flüchtig

PR Heringsdorf (ots)

Ein bereits in der Nacht vom 30.09.2023 zum 01.10.2023 in Lehre (Niedersachsen) gestohlenes Wohnmobil konnte am Sonntagvormittag gegen 12:00 Uhr durch Beamte der Bundespolizei wiederaufgefunden werden. Das Fahrzeug der Marke Citroen wurde durch die Beamten während einer Streifenfahrt zwischen den Ortschaften Zirchow und Garz in Grenznähe fahrend festgestellt. Nachdem der unbekannte Fahrer die Polizeibeamten bemerkte stellte er das Fahrzeug ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die sofortige Fahndung nach dem unbekannten Fahrer/ Tatverdächtigen blieb bisher ergebnislos.Bei genauerem Hinsehen fiel den Polizisten auf, dass an dem Zündschloss des Fahrzeuges offensichtlich gewaltsam manipuliert worden war. Die Beamten prüften die Kennzeichen des Fahrzeuges ab. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Totalfälschungen handelte. Daraufhin wurde dann die Fahrzeugidentifikationsnummer überprüft. Diese Abfrage ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet und zur Sachfahndung ausgeschrieben wurde. Die Polizei ließ das Fahrzeug zur kriminaltechnischen Untersuchung sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

