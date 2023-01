Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 34-Jähriger ausgeraubt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde ein 34-jähriger Mann ausgeraubt. Dieser hatte sich am Montagabend in der Nordhäuser Straße an der Straßenbahnhaltestelle Warschauer Straße aufgehalten, als ihn zwei unbekannte Männer ansprachen. Sie boten ihm eine Zigarette an. Als der Mann dies ablehnte, wurde er von den Tätern angegriffen und leicht verletzt. Anschließend entrissen die Unbekannten dem Mann eine Bauchtasche und flüchteten. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Ergreifen der Räuber. Der 34-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

