Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Polizei beendet gefährliche Fahrt

Verkehrsunsicher war ein Lastwagen, den die Polizei am Montag in Mietingen aus dem Verkehrs zog.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr überprüfte eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Laupheim den Iveco in der Schemmerberger Straße. Denn dort war ein 63-Jähriger unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle des Lkw ergab sich der Verdacht auf gravierende Mängel. An beiden Vorderreifen waren an der Reifenseitenwand Eindellungen und Beulen feststellbar. Dies deutet auf Beschädigungen an der Karkasse hin. Außerdem hatte der Lkw an der rechten Stoßstange einen Unfallschaden. Scharfkantig Teile standen ab und die Plakette der Sicherheitsüberprüfung des Lkws fehlte. Auch hatte der 63-jährige Fahrer das digitale Kontrollgerät nicht in Betrieb genommen. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt, um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Mit einem Ersatzfahrzeug durfte der 63-Jährige weiterfahren. Sowohl auf den Fahrer, als auch auf den Fahrzeughalter kommt nun einen Anzeige zu.

++++0137059 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell