Ulm (ots) - Ein Zeuge entdeckte die Tat am Montagmorgen in Mergelstetten. Unbekannte besprühten am Wochenende mit Farbe die Wand am Haupteingang einer Schule in der Böblinger Straße. Das Polizeirevier Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro ...

