Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht nach Auffahrunfall

Fahrer eines Motorrollers flüchtig

Kleve-Materborn (ots)

Am Donnerstag (4. Mai 2023) gegen 18:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrlehrer mit einem Fahrschüler in einem schwarzen BMW die Berliner Straße. Als in Höhe einer Engstelle Fahrzeuge des Gegenverkehrs passieren wollten, bremste der Fahrschüler ab. Dabei fuhr der Fahrer eines Motorrollers aufs Heck des BMW auf. Noch während der Fahrlehrer den Rollerfahrer auf den Unfall ansprach, flüchtete dieser vom Unfallort.

Durch Zeugen konnte der Rollerfahrer als männlich und 17-21 Jahre alt beschrieben werden. Er trug einen grauen Pullover und eine dunkle Hose. Sein Motorroller, auf dem ein gleichaltriger Sozius saß, war schwarz mit orangefarbenen Details.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem beschriebenen Rollerfahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell