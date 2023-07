Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn v. 30.07.2023

Delmenhorst (ots)

++ Falschfahrer auf der A 28 -Zeugenaufruf- ++

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr, meldete ein Zeuge einen Falschfahrer auf der A 28, der die Richtungsfahrbahn Bremen ab der Anschlussstelle Ganderkesee-West bis zu Rastanlage Hasbruch entgegen der Fahrtrichtung befahren hatte. Der Pkw, ein Audi 100 mit Kennzeichen aus Recklinghausen, konnte unmittelbar danach auf der Rastanlage Hasbruch (Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg) festgestellt werden. Fahrzeugführer war ein 94 Jahre alter Mann aus Werne in Westfalen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurden ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt. Die zuständige Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Fahrzeugführer wurde von den Beamten zu einem Bahnhof gebracht, von dort setzte er die Heimreise mit der Bahn fort.

Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter Telefon 04435-9316115 zu melden.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis, erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung und Angabe falscher Personalien ++

Am Sonntagmorgen befuhr eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn mit einem Videomessfahrzeug die A 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne / Dinklage und Neuenkirchen / Vörden (Landkreis Vechta) in Richtung Osnabrück. Dabei fiel ein Pkw aus dem Landkreis Vechta auf, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit (100 km/h) um 62 km/h überschritten hatte. Bei der Kontrolle gab der 26 Jahre alte Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Vechta zuerst falsche Personalien, nämlich die eines Verwandten an. Bei einer Überprüfung konnten jedoch die richtigen Personalien festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer war die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Dem 26-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt; die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn erfolgen Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, falscher Namensangabe und erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel, Angabe falscher Personalien ++

Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, überprüfte eine Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw aus Delmenhorst. Dieser befuhr die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen.

Bei der Überprüfung des 33jährigen Pkw-Fahrers, auf einem Parkplatz (Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg), wurden motorische Auffälligkeiten in Bezug auf den Konsum berauschender Mittel festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv. Durch einen Arzt wurde ein Blutprobe entnommen. Bei der Kontrolle gab der Fahrer falsche Personalien an. Bei einer Überprüfung konnte dieser Umstand jedoch festgestellt werden. Der Pkw-Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden ein Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435-93160.

