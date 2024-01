Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heidenheim - Vandalen unterwegs

Unbekannte besprühten am Wochenende eine Schule bei Heidenheim mit Graffiti.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte die Tat am Montagmorgen in Mergelstetten. Unbekannte besprühten am Wochenende mit Farbe die Wand am Haupteingang einer Schule in der Böblinger Straße. Das Polizeirevier Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

++++0135495 (BK)

