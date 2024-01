Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbruch scheitert

Unbekannte wollten sich am Wochenende in Salach Zugang zu einem Haus verschaffen.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Montag versuchten unbekannte Täter über die Terrassentüre in ein Haus zu gelangen. Sie hebelten mehrfach mit einem flachen Gegenstand an der Türe. Dabei wurde die Glastür beschädigt. Trotz der Beschädigung gelang es den Tätern nicht diese zu öffnen. Die Bewohner bemerkten den Schaden erst am Montagabend. Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

