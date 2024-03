Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Gas- und Bremspedal verwechselt

Das Gaspedal mit dem Bremspedal hat am Mittwochvormittag eine 76 Jahre alte Autofahrerin in der Hauptstraße verwechselt. Die Fahrerin lenkte ihren Wagen daraufhin während der Fahrt von der Fahrbahn und prallte gegen die Fassade eines Wohnhauses. Glücklicherweise zog sie sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und brachte sie vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand hingegen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Hauswand kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber einer ersten Schätzung zufolge jedoch lediglich oberflächlich mit etwa mehreren hundert Euro ausfallen.

Krauchenwies

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht nach Zeugen

Wegen Straßenverkehrsgefährdung hat der Polizeiposten Pfullendorf die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr ein 69-Jähriger im Bereich der Hauptstraße / Bittelschießer Straße einer Autofahrerin zunächst dicht aufgefahren ist und diese anschließend trotz Gegenverkehrs am Ortsausgang in Richtung Pfullendorf überholt hat. Sowohl die Autofahrerin als auch der Entgegenkommende mussten den Schilderungen zufolge abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Verkehrssituation beobachtet haben, sowie den bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrer, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Nach einem Parkrempler, bei dem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr auf einem Parkplatz beim Stadtweiher einen geparkten Renault touchiert hat und anschließend davongefahren ist, sucht der Polizeiposten Pfullendorf Zeugen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Anhand der Unfallspuren kann davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Verursacher möglicherweise mit einem gelben Pkw unterwegs gewesen ist. Hinweise im Zusammenhang mit der Unfallflucht nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Ostrach

Von Fahrbahn abgekommen

Weil ihm eigenen Angaben zufolge kurz die Augen zugefallen sind, ist am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ein 65 Jahre alter Hyundai-Fahrer auf der L 286 zwischen Habsthal und Krauchenwies in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr der Pkw mehrere kleinere Bäume und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Um den Wagen bergen zu können, musste das Fahrzeug von der örtlichen Feuerwehr teils vom Bewuchs freigeschnitten werden. Der 65-jährige Unfallverursacher zog sich infolge des Unfalls glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst bracht ihn in ein Krankenhaus. Am Hyundai entstand derweil wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell