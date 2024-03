Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau / Pfullendorf

Polizei nimmt nach Ladendiebstahl Tatverdächtigen fest

Auf über 1.000 Euro wird der Wert einer Brille und einer Uhr beziffert, die am Donnerstagnachmittag ein 34-Jähriger in einem Geschäft in der Bad Saulgauer Hauptstraße gestohlen hat. Nachdem der Mann mit seiner Beute flüchtete, wurde eine Fahndung nach dem Verdächtigen eingeleitet. Beamte der Polizeihundeführerstaffel nahmen der 34-Jährigen schließlich in Pfullendorf fest, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Während die Brille bei dem Tatverdächtigen sichergestellt werden konnte, dauern die Ermittlungen zum Verbleib der Uhr derzeit noch an.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht nach Zeugin

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle lautet der Vorwurf, dem sich eine 86-Jährige gegenübersieht, die am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Georg-Zimmerer-Straße beim Ausparken einen anderen Pkw touchiert und anschließend davongefahren sein soll. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und die Kennzeichen der beiden beteiligten Fahrzeuge dem Personal des angrenzenden Markts mitgeteilt, ohne dabei ihren Namen zu nennen. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben den Unfall, bei dem rund 5.000 Euro Sachschaden entstanden sind, aufgenommen und bitten nun die unbekannte Zeugin, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Mengen

Verkehrskontrolle - Drogentest positiv

Auf Amphetamin schlug der Drogenvortest bei einem 30 Jahre alten Autofahrer an, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Freitag in den frühen Morgenstunden auf der B 32 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen hatten. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der Fahrzeuglenker Auffälligkeiten, sodass er seinen Wagen schließlich stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Zur Sicherung des Verfahrens musste der 30-Jährige, der keinen festen deutschen Wohnsitz hat, einen Bargeldbetrag als Sicherheitsleistung hinterlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell