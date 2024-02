POL-MS: In letzter Sekunde reagiert - Münsteraner sichert Geld vor Betrügern

Münster (ots) - Polizisten haben am frühen Donnerstagmorgen (1.2., 04:03 Uhr) einen 27-Jährigen nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hägerstraße festgenommen. Die aufmerksame Hausbewohnerin hörte am frühen Morgen ein lautes Klirren und beobachtete, wie ein unbekannter Mann versuchte, ...

mehr