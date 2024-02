Polizei Münster

POL-MS: Nach Betäubungsmittelverkäufen im Bahnhofsumfeld - Kokain-Dealer vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (31.1., 14:30 Uhr) haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Dealer nach mehreren Betäubungsmittelverkäufen festgenommen. Die Polizisten beobachteten den Mann am Bremer Platz, wie er mehreren Kunden Kokain verkaufte. Er wurde im Anschluss an die Beobachtungen kontrolliert und vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde außerdem ein hoher dreistelliger Geldbetrag aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

