Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herbertingen

Verkehrsunfall

Zwei leichtverletze Personen forderte ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 15:43 Uhr im Kreuzungsbereich Zollernstraße / Bahnhofstraße. Die 79-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Fiat Panda die Zollernstraße und wollte im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße in diese einbiegen. Hierbei übersah sie einen 62-jährigen Opelfahrer und kollidierte mit diesem. Beim Unfall wurde die Unfallverursacherin sowie die 61-jährige Beifahrerin des Opelfahrers leicht verletzt. Beide Verletzte kamen zur Untersuchung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Pkw´s entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

