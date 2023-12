LPI-NDH: Auf Motorhaube gelegt?

Bad Frankenhausen (ots) - Aus einer am Einkaufskorb hängenden Handtasche wurde am 29.12.2023 zwischen 10 und 11 Uhr im Lidl ein Portmonee mit 180 Euro Bargeld und Dokumenten entwendet. Wer hat Beobachtungen gemacht? Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

