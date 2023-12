POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Bungalow

Rinteln (ots) - (ne) Am Freitag, 01.12.2023 gegen ca. 14:30 Uhr, ist ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Straße Am Ostertor in Deckbergen in einen Gartenzaun gefahren und hat diesen beschädigt. Der oder die Verursacherin entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe am Zaun ca. 100,00 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln ...

