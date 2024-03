Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 10.03.24 aus dem Bodenseekreis.

Friedrichshafen

Dieb entwendet schwarz/blaues Mountainbike

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Sophienweg in Friedrichshafen ein Fahrrad entwendet. Es war mit einem Gliederschloss an einen Fahrradständer angeschlossen. Laut dem Geschädigten handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Haibike, schwarz/blau mit 30 Gängen. Es hat einen Zeitwert von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten Rad geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Beim Ausparken Fahrzeug gestreift

Am Samstag zwischen 15.15 Uhr und 16.05 Uhr kam es auf einem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Ailinger Straße zu einem Unfall. Ein Daimler-Benz war neben einem weißen Pkw geparkt. Dieser weiße Pkw, über den nichts weiter bekannt ist, streifte beim Ausparken den Mercedes an der rechten Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der weiße Pkw weg, ohne dass sich der Fahrer um den Schaden kümmerte. An dem Mercedes entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) zu melden.

Bermatingen

Kaffeeautomat aus Selbstbedienungsladen entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen Unbekannte einen Kaffeevollautomaten auf, der in einem Selbstbedienungsladen in der Ittendorfer Straße aufgestellt war. Zuerst brechen sie den Münzwechsler auf, entwenden aber dann den kompletten Vollautomaten, der einen Wert von mehreren Tausend Euro hat.

