POL-OG: Hausach - Parkendes Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Den Beamten des Polizeipostens Wolfach wurde am Freitagmorgen eine Unfallflucht gemeldet, weshalb nun Zuegen und der Unfallverursacher gesucht werden. Ein 35-Jähriger parkte seinen Seat Leon ordnungsgemäß in der Eisenbahnstraße am rechten Fahrbahnrand, als im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 9:50 Uhr der Außenspiegel des Fahrzeuges offenbar beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zu der Identität des unbekannten Fahrers geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07834 8357-0 gebeten. /ha

