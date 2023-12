Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Fünf Einsätze - Darunter Brandmeldealarm am Gemeinschaftskrankenhaus

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Donnerstagmorgen um 11:03 Uhr zu einer Türöffnung in die Straße "Altes Feld" alarmiert. Vor Ort gab es glücklicherweise einen Nachbarn, welcher zu der betroffenen Wohnung einen Schlüssel hatte. Die Wohnung wurde begangen und der Patient an den anwesenden Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach rund 30 Minuten beendet werden. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug vor Ort.

Gegen 14:33 Uhr ging bei der Kreisleitstelle ein eCall Notruf ein. Daraufhin wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort Verkehrsunfall E-Call zur "Hauptstraße/Ecke Hagenerstraße" alarmiert. Vor Ort konnte der ausgerückte Hilfeleistungszug kein Schadensereignis feststellen, woraufhin der Einsatz nach ca. 15 Minuten abgebrochen wurde. Zum Hintergrund: Neuere Fahrzeuge ab einer Typengenehmigung vom 01.April 2018 müssen mit einem eCall System ausgestattet sein. Das System des PKWs kann automatisch nach einem Unfall eine Telefonverbindung zur einheitlichen Notrufnummer 112 herstellen. Hier werden zusätzlich Informationen zum Unfallort per Satellitenortung an die nächstgelegene Rettungsleitstelle übertragen, um im Schadensfall schnellstmöglich Hilfe leisten zu können.

Um 18:54 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes mit der Drehleiter und einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug in den Westender Weg alarmiert. Vor Ort musste eine Patientin schonend über die Drehleiter zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Einsatzdauer konnte nach ca. 60 Minuten beendet werden.

Am Freitagmorgen ging es wieder in den Ortsteil Ende. Um 10:07 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage des Gemeinschaftskrankenhauses ausgelöst. Vor Ort fanden betriebliche Prozesse statt, wodurch die Anlage ausgelöst wurde. Der Einsatz für den Löschzug wurde daraufhin nach 30 Minuten abgebrochen.

Der vorerst letzte Einsatz am Freitag wurde gegen 15:06 Uhr aus der "Stiftsstraße" gemeldet. Vor Ort sollte aus einem PKW neben dem Adi Parkhaus Kraftstoff aus einem PKW auslaufen. Vor Ort stellte die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges den Austritt fest und haben die Kraftstoffflecken abgestreut. Einsatzdauer 20 Minuten.

