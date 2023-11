Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Herdecke - Wasserschaden in der Breddestraße und Alarm in guter Absicht am Kirchender Dorfweg

Herdecke (ots)

Eine Technische Hilfeleistung Wasser wurde um 5:46 Uhr aus der Breddestraße gemeldet. Laut Anrufmeldung sollte die Decke einstürzen. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Keller ohne Beteiligung einer Einsturzgefahr unter Wasser stand. Es wurden 3 Schieber geschlossen. Grund dafür war eine im Gäste-WC gebrochene Wasserleitung. Mit einem Wassersauger wurde das Wasser aufgenommen. Zwei Fahrzeuge waren 1,5 Stunden vor Ort.

Weiter ging es um 10:35 Uhr zu einer hilflosen Person hinter einer Wohnungstür in den Kirchender Dorfweg. Der Hausnotrufsender hatte bei einem Bewohner zweimal ausgelöst. Die Tür vom Einfamilienhaus wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Das komplette, weitläufige Gebäude wurde nach dem Patienten abgesucht. Derweil standen Feuerwehr und Rettungsdienst in Kontakt mit der Hausnotrufzentrale in München. Diese ortete den Patienten an der gemeldeten Einsatzadresse. Es wurde über den Notrufsender zudem ergebnislos versucht Kontakt zu dem Patienten aufzunehmen. Das Gebäude wurde mehrfach abgesucht. Der Bewohner konnte dann unversehrt beim nahen Hausarzt angetroffen werden. Der Einsatz wurde daraufhin nach 60 Minuten abgebrochen. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Kollegen der Polizei.

